نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مع ابنتها".. منال سلامة تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة منال سلامة قلوب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت فيديو طريف يجمعها بابنتها الفنانة أميرة أديب.

وعبرت أميرة أديب خلال الفيديو عن تحمسها لمشاهدة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مشيرة إلى أنها لأول مرة تشاهد عملا فنيا لوالدتها، قائلة: «بما إني طوال عمري لم أشاهد عملا فنيا لوالدتي، قررت أشاهد جزء من مسلسلها لن أعيش في جلباب أبي».

آخر أعمال أميرة أديب

وكان اخر اعمال أميرة أديب هو مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «عايشة الدور»، بطولة الفنانة دنيا سيمير غانم، محمد كيلاني، فدوى عابد، سما إبراهيم، أميرة أديب، ماجد القلعي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل عايشة الدور

ودارت أحداث مسلسل عايشة الدور، حول شخصية دنيا سمير غانم التي تلعب دور سيدة مطلقة، وتواجه العديد من المفارقات الكوميدية مع تطور الأحداث، وينتمي المسلسل إلى مسلسلات الـ 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

آخر أعمال الفنانة منال سلامة

وكان آخر أعمال الفنانة منال سلامة هو مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب" الذي تم عرضه في رمضان 2024، تدور أحداث المسلسل حول شخصية عايدة (التي تجسدها غادة عبدالرازق)، وهي عالمة حشرات تسعى للانتقام لمقتل شقيقها علي، مما يضعها في صراعات مع رجال أعمال أصحاب نفوذ، يضم المسلسل عددًا من النجوم، منهم غادة عبد الرازق، ومحمد علاء، ورياض الخولي، وميار الغيطي، وسيمون، ومنال سلامة وغيرهم.