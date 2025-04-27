وسط حضور فني بارز.. شريف مدكور يشهد لحظة زفاف شقيقه عمرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 09:33 مساءً - برزت أضواء الفرح مساء أمس السبت في حفل زفاف شقيق الإعلامي شريف مدكور، حيث شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العائلة هذه المناسبة السعيدة، من جانبها، نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" صورًا من الحفل، وكتبت تهنئة دافئة لشريف قائلة:

"ألف مبروك لأخوك عمرو يا شريف وعقبالكم إن شاء الله".

أما الحفل نفسه، فقد شهد حضور مجموعة من النجوم المميزين الذين أضافوا لحضورهم لمسة فنية خاصة للمناسبة، من بينهم دينا وليلى عز العرب، أنوشكا، هيدي كريم، داليا البحيري، إلى جانب الإعلاميات لينا شاكر وسهير جودة، حيث تألق الجميع في أجواء مليئة بالبهجة.

ومن جانب آخر، لم يغب حديث شريف مدكور عن تحدياته الشخصية، حيث عكست تصريحاته الأخيرة عن إصابته باضطراب الوسواس القهري كيف أن تلك التجربة كانت بمثابة اختبار إلهي له، وأشار إلى أهمية الدور النفسي الذي يلعبه عبر فيديوهاته التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم دعمًا معنويًا كبيرًا للعديد من مرضى السرطان، وخصوصًا خلال فترة تلقيهم العلاج الكيميائي، مؤكداً أن هذه التجربة جعلته يشعر بتواصل إنساني عميق مع أولئك الذين يعانون من تحديات صحية.

هذه المناسبة أضافت لحظة من الفرح والعاطفة، تعكس قدرة شريف مدكور على التوازن بين الحياة الشخصية والتحديات الصحية والإعلامية، في ظل تجسيده لروح الأمل والإيمان الدائم.