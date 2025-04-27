لأول مره.. ظهور بنات كريم محمود عبدالعزيز في إعلان

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من إعلان جديد لصالح إحدى البنوك.

ظهور بنات كريم محمود عبدالعزيز في إعلان

وظهر كريم محمود عبدالعزيز في الإعلان برفقة بناته في مشهد استعراضي، حيث قام كريم بتجسيد دور الأب الذي يعاني مع بناته بسبب المذاكرة.

أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم محمود عبدالعزيز لعرض مسلسل مملكة الحرير خلال الفترة المقبلة ويُمثل العمل التعاون الثانى بين كريم عبد العزيز واسماء أبو اليزيد، عمل درامي بطابع كوميدي فانتازي، من إخراج بيتر ميمي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل أسماء أبو اليزيد وأحمد غزي ومحمود البزاوي.

قصة مسلسل مملكة الحرير

والمسلسل من 10 حلقات، يدور في إطار كوميدي فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء، وهو من نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، ويظهر من خلاله كريم محمود عبدالعزيز بشخصية مختلفة يجمع بها ما بين الأكشن والكوميديا معًا، حيث يدخل فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد خلال الأحداث بشخصية أميرة من زمن قديم.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو فيلم الهنا اللي أنا فيه، بطولة دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، والطفلة دالا حربي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم معتز التوني وأوتاكا وياسر الطوبجي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على السوشيال ميديا حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس، ويتفاجئ كريم مع تتابع أحداث الفيلم بزوجته التي تعرض عليه الزواج من صديقتها التي تقدم دورها دينا الشربيني، وذلك بعد مفاجأة تطرأ خلال العمل، مما يولد العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.