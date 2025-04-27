الليلة.. مصطفى غريب في ضيافة برنامج صاحبة السعادة

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة إسعاد يونس بـ استضافة الفنان مصطفي غريب وأصدقاء طفولته ببرنامجها “صاحبة السعادة”.

مصطفى غريب يروي كواليس دخوله الفن

ومن المقرر ان يروي مصطفي كواليس دخوله الفن والعديد من الأسرار التى يكشفها أصدقائه عن طفولتهم.

موعد عرض حلقة مصطفى غريب في برنامج صاحبة السعادة

ومن المقرر عرض حلقة مصطفى غريب مع إسعاد يونس، اليوم في تمام الساعة ١٠ مساءً علي قناة dmc.

أحدث أعمال مصطفى غريب

ومن ناحية اخري، يشارك مصطفى غريب في فيلم “الشاطر” الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجمع بين طابع الأكشن والكوميديا، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل.

وايضا يعرض حاليا لمصطفي غريب مسلسل “برستيج”، بطولة عدد كبير من الأبطال من بينهم محمد عبد الرحمن الذي ظهر في البرومو بدور عامل المقهى الذي يتحول إلى شاهد مفتاح في الجريمة، ومصطفى غريب كمحامٍ يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار.

قصة مسلسل “برستيج”

ويشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي.

آخر أعمال مصطفى غريب

وكان آخر أعمال مصطفى غريب هو مشاركته فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “أشغال شقة ٢”، بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد، ومصطفى غريب، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، والفنانة السودانية إسلام مبارك، انتصار، ناهد السباعي، إلفت أمام، ومجموعة كبيرة من النجوم.