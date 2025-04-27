تعرف على موعد حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلا غنائيا في المتحف المصري الكبير، ويأتي ذلك ضمن سلسلة حفلاتها في موسم الربيع.

موعد حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير

ومن المقرر ان تقام حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري يوم الجمعة 2 مايو المقبل، حيث تقدم مجموعة من أشهر أغانيها لجمهورها في مصر.

آخر أغاني نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري نجمة، من كلمات هاني عبدالكريم، وأخرج الفيديو كليب ريشا سركيس، وتعد الاغنيه آخر أعمال الملحن الراحل محمد رحيم، والذي وافته المنية في نوفمبر الماضي.

كلمات أغنية طول عمري نجمة

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

يسلم لسانك ده أنا لو مكانك كنت أقول أكتر وأكتر

كنت أقول أكتر وأكتر

أنت حليت في عيون الناس

لما بقيت ويايا

يرحم أيام لما اتمنيت

تتصور صورة معايا

دلوقتي غرورك بقى حقك

ألّف ألف حكاية

افتح رسايلي ووريهم

كلمة بحبك مش عيبي

طول عمري نجمة في نظرهم

مستكتريني على حبيبي

وحبيبي كان ملهوش أمان

ده شيء مكنش في ترتيبي