نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزار الفارس يشعل السوشيال بفيديو جديد مع حورية فرغلي على أنغام "اشمعنى أنت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نزار الفارس يجدد علاقة الحب مع حورية فرغلي على انغام عمرو دياب

نشر الإعلامي نزار الفارس مقطع فيديو جديدًا يجمعه بالفنانة حورية فرغلي في منزلها، بعد سلسلة الخلافات التي دارت بينهما قبل عام، مما أعاد الحديث عن طبيعة علاقتهما.

فيديو نزار الفارس وحورية فرغلي

ووضع نزار على الفيديو مقطعًا من أغنية عمرو دياب الشهيرة "اشمعنى أنت حبيتك أنت"، حيث بدا وهو يغني لحورية، التي ظهرت عليها علامات الخجل والسعادة في آنٍ واحد.

قصة حب نزار وحورية

ويطرح الفيديو تساؤلات حول ما إذا كانت قصة حب نزار وحورية ستعود لتتصدر التريند من جديد، أم أن الفيديو مجرد ترويج لحلقة جديدة من برنامج نزار المرتقب "من قريب"، الذي يعرض عبر قناة عراق الحدث.

خلاف نزار الفارس وحورية فرغلي

ويذكر أن خلافًا كبيرًا كان قد نشب بين نزار الفارس وحورية فرغلي قبل أكثر من عام، عندما قدما معًا حلقة تلفزيونية، أعلن بعدها نزار نيته الارتباط بها، وهو ما سعت حورية إلى نفيه مرارًا، وسط اتهامات لنزار بتلفيق هذه التصريحات.

وفي خطوة جديدة لإثارة الجدل، نشر نزار قبل دقائق عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا فيديو خاصًا يجمعه بحورية، ليشعل التكهنات مجددًا حول طبيعة علاقتهما.