جاستن بيبر يعبر عن حزنه العميق بعد وفاة جده بروس ديل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 06:32 مساءً - عبر المغني الكندي جاستن بيبر عن حزنه الشديد بعد وفاة جده بروس ديل، الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي، وفقًا لما أعلنته العائلة في بيان رسمي.

شارك بيبر، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، منشورًا مؤثرًا على حسابه في إنستغرام، حيث عبر عن مشاعره تجاه جده الراحل، مشيرًا إلى اللحظات الخاصة التي جمعتهما معًا، والمنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، حيث حصل على نحو مليونين ونصف المليون إعجاب، ما يعكس التأثير الكبير لجده في حياته.

في منشوره العاطفي، استرجع بيبر لحظات طريفة ومؤثرة مع جده، وتذكر كيف كان يلح عليه لشراء الوجبات الخفيفة أثناء حضور مباريات الهوكي، كما عبر عن شوقه العميق لجده، قائلاً: "سوف أتألم" واختتم منشوره بكلمات مؤثرة قائلاً: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتك مرة أخرى قريبًا في الجنة".

توفي بروس ديل بسلام في مستشفى روتاري ستراتفورد بيرث، تاركًا وراءه أربعة أبناء، من بينهم والدة جاستن بيبر، باتي ماليت، كما يعد بيبر وزوجته هايلي من بين الأحفاد، ويضاف إليهما ابنهما جاك بلوز بيبر، الذي وُلد في أغسطس 2024.

وفي مقابلة سابقة عام 2018، تحدث بروس ديل عن علاقته العميقة بحفيده جاستن، حيث ظهر تأثره الكبير وهو يذرف الدموع أثناء حديثه عن تلك العلاقة الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن جاستن بيبر قد تكفل بنقل تحية جده بعد فترة قصيرة من تأكيده التزامه بالبقاء في هوليوود، رغم الصراعات الأخيرة التي واجهها مع المصورين والضغوط الإعلامية التي تعرض لها، وأشار بيبر إلى أن هذه التحديات قد تزيد من عزمه على البقاء في صناعة الترفيه، حيث يشعر أن هناك حاجة إليه في هذه الفترة.

كما أثار بيبر الجدل مؤخرًا بسبب شائعات عن عودته إلى المخدرات وتدهور علاقته بزوجته هايلي بالدوين، مما جعل الأضواء تتسلط عليه مجددًا.