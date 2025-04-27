إلهام شاهين تعلن انضماماه لمنتدى سفينة المحبة والسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 06:32 مساءً - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بانضمامها إلى منتدى سفينة المحبة والسلام، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم بين الشعوب العربية ونشر قيم السلام والابتعاد عن العنف.

أكدت أن انضمامها لهذا المنتدى يعد خطوة مهمة في نشر المحبة والتعايش بين البشر من مختلف الأديان والثقافات، مشيرة إلى أن المنتدى يقام سنويًا في دولة مختلفة، وفي هذا العام سيُعقد في لبنان.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في مسلسل حسبة عمري الذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢٥، وهو من بطولة روجينا.