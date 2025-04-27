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فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره بظهور ابنتيه "كندة" و"خديجة" معه في إعلان جديد لصالح أحد البنوك.
ويظهر كريم محمود عبد العزيز في دور زوج يعاني من أمور حياتيه عديدة منها زحام المواصلات أثناء توصيل بناته للمدرسة أو المذاكرة معهما.
وكان كريم محمود عبد العزيز يحافظ لسنوات على إبقاء بناته بعيدا عن الإعلام، إلى أن كان الظهور الأول لهما في العرض الخاص لفيلمه "الهنا اللي أنا فيه" ثم انتشرت صورة له مع أسرته.
يشار إلى أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز كان فيلم "الهنا اللي أنا فيه".
ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور مفاجئ لبنات كريم محمود عبد العزيز معه في إعلان جديد فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره بظهور ابنتيه كندة وخديجة معه في إعلان جديد لصالح أحد البنوك.ويظه إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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