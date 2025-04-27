نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مسلسل الكابتن في عرضه الثاني على CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انطلق العرض الثاني لمسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم رمضان المبارك.



مواعيد العرض الثاني للكابتن

وبدأت قناة CBC في عرضه أمس على أن تكون مواعيده، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما تأتي ميعاد الإعادة في الساعة 2 صباحا و1:30 ظهرا.



أبطال مسلسل الكابتن



مسلسل الكابتن من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد لاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا، متصدّرة التراند، وسط إشادات الجمهور والنقاد على حد سواء.



قصة مسلسل الكابتن



تدور قصته حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها