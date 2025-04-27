نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق العرض الثاني من وتقابل حبيب على قناة on في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت شبكة قنوات on إنطلاق العرض الثاني لمسلسل وتقابل حبيب مساء اليوم وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد العرض



ويأتي العرض الثاني لـ "وتقابل حبيب" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساء، بينما الإعادة في الساعة 2 صباحا ثم 11:30 صباحا.



أبطال وتقابل حبيب



يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومنة عرفة وعدد كبير من النجوم والمسلسل تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

قصة وأحداث وتقابل حبيب





تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.

تفاصيل وتقابل حبيب

يعد "وتقابل حبيب" من أكثر الأعمال الرمضانية المنتظرة لعام 2025، حيث يمثل عودة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي، وقد زاد البرومو الدعائي من تشويق الجمهور، خاصة مع تصاعد الأحداث والإثارة المتوقعة في القصة.