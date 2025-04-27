بين الحقيقة والطمع.. ”انت اللي قتلت العو” تُعرض في مكتبة مصر الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 05:29 مساءً - من المقرر أن تحتضن مكتبة مصر الجديدة العرض المسرحي "أنت اللي قتلت العو" ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام، و تأتي هذه الاستضافة من منطلق خطة الجمعية برئاسة الدكتورة سهام، التي تهدف إلى دعم وتطوير المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية.

هذا العرض مستنبط من قصة مهاجر بريسبان من الأدب العالمي، من أجل علاج جورج شحادة ودراما تورج محمود جمال الحديني، ومن إخراج عبد الخالق جمال الحديني، ويشارك في العرض عدد من الممثلين منهم نادين خالد وعبد الرحيم وائل وشروق أيمن وجون سامع وغيرهم، ويتسم هذا العمل بالاعتماد على عناصر مميزة للمسرح الملحمي.

وتأتي إحداث المسرحية في قرية موجودة في صعيد مصر خلال الخمسينات القرن الماضي ويصل مهاجر يحمل معه صندوق به ثروة ووصية، ألا أنه يموت على الفور عند وصولة بدون أن يقول أي شيء.

وتكشف الوصية عن تقسيم التركة بين القرية والعشيقة القديمة وابنه، مما يثير الصراعات والطمع بين سكان القرية، ويسبب فتنة يتم فيها قتل الأبرياء بدافع الجشع، وهذا وسط تغاضي جماعي عن الحق النقدي.

والجدير بالذكر أن منطقة بريسبان التي تقع فيها أحداث المشاهد الاصلية للقصة هي عاصمة ولاية كوينزلاند وهي أكبر مدينة من حيث عدد السكان وثالث أكبر مدينة في استراليا.