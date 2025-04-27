عمرو سعد: ”سيد الناس” عودة قوية.. وأستعد لنشر مذكراتي قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 05:29 مساءً - كشف الفنان عمرو سعد عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسله الرمضاني "سيد الناس"، مؤكدًا أن العمل يمثل عودة قوية له بعد غياب عام عن الدراما الرمضانية، مشيرًا إلى أنه حرص على الظهور بشكل مختلف عن أدواره السابقة.

وقال سعد، في تصريحات له إنه اتفق مع المخرج محمد سامي على تقديم عمل جديد بطابع مختلف، حيث تولى سامي كتابة واختيار قصة المسلسل، ووفرت الشركة المنتجة كافة الإمكانيات اللازمة لضمان ظهور العمل بأفضل صورة.

وأشار الفنان إلى أنه لم يكن يعرف معنى مصطلح "عنقودي" الذي استخدمه المسلسل في إطار كوميدي، موضحًا أنه تعرف على دلالته لاحقًا، حيث يعبر عن الخلايا المتفرعة والمنفصلة، وهو ما لاقى صدى وانتشارًا بين الجمهور.

وعن الشخصية التي قدمها، أوضح عمرو سعد أن "الجارحي أبو العباس" تحمل العديد من صفات الشخصية المصرية الأصيلة، مثل الشهامة وتحمل المسؤولية وحب العائلة، لافتًا إلى أنه حرص على إضافة لمسات كوميدية إلى أدائه، مؤمنًا بأن الضحك جزء أصيل في طبيعة الشعب المصري.

وأعرب سعد عن فخره بالتعاون مع نخبة من كبار الفنانين المشاركين في العمل، وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، التي وصفها بأنها نموذج للالتزام والجدعنة، بالإضافة إلى أحمد رزق، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، وسلوى عثمان، وإنجي المقدم.

وفيما يتعلق بالتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي، أكد سعد أنه يفضل التعامل المحدود مع السوشيال ميديا حفاظًا على تركيزه الفني، موضحًا أنه يترك مهمة الترويج للأعمال لشركات الإنتاج، ويكتفي بمتابعة ردود الأفعال الواقعية في الشارع.

كما عبر عن فخره الدائم بشقيقه الفنان أحمد سعد، مشيرًا إلى أن صوت شقيقه أضفى لمسة خاصة على كثير من أعماله منذ فيلم "دكان شحاتة"، وحتى مسلسل "سيد الناس"، معبرًا عن سعادته بنجاح ألبومه الأخير "حبيبنا".

وفي مفاجأة لجمهوره، أعلن عمرو سعد أنه يستعد حاليًا لنشر مذكراته، كاشفًا عن أنه سيقدم من خلالها زوايا جديدة عن حياته الفنية والشخصية.