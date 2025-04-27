فاطمة مظهر.. زهرة الفن التي رحلت وبقي عبيرها يملأ الدراما والكوميديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 04:33 مساءً - اليوم تأتي ذكرى وفاة الفنانة المعروفة فاطمة مظهر بتاريخ 27 أبريل 2025، التي أثرت الساحة الفنية بأعمالها المتميزة التي تنوعت ما بين الكوميدي والدرامي، والجدير بالذكر أن فاطمة مظهر ولدت في القاهرة عام 1943 ورحلت في عام 2022 في عمر 79 عامًا، وتركت ورائها إرث عظيم وفن راقي في التليفزيون والسينما والمسرح.

وقد بدأت فاطمة مسيرتها الفنية عام 1969 بالعديد من المشاركات المتميزة في بعض المسلسلات مثل الفتى برهان، وأغاني في بحر الأماني، أسرار البنات، وقامت بتقديم أعمال أخرى خالدة مثل شياطين البحر والأحضان الدافئة وبائعة الحب، وأبدعت العديد من المسرحيات أيضًا مثل بلدي يا بلدي.

ولمعت بأدوار عديدة في التلفزيون في بعض المسلسلات الشهيرة مثل أبنائي الأعزاء شكرًا، والقاهرة والناس والقضاء في الإسلام وغيرها، وكانت هي أول من قامت بتأدية دور سنووايت في الإصدار العربي من الفيلم المعروف.

فاطمة مظهر هي الأخت الصغيرة للفنان أحمد مظهر، وهي التي تمكنت من الجمع بين الجمال والثقافة والموهبة في آن واحد، درست فاطمة الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، وهذا قبل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتدخل بهذا رحلة فنية مميزة أثرت في قلوب كل من شاهدها.