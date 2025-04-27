لماذا تم إيقاف حمو بيكو ومنعه من ممارسة المهنة من نقابة المهن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 04:33 مساءً - في تطور سريع، تم إصدار قرار من نقابة المهن الموسيقية بمصر وذلك جاء بعد اجتماع سريع، وعلى رأس هذا الاجتماع والقرار الفنان مصطفى كامل، حيث جاء القرار بإيقاف حمو بيكا عن الغناء، ومنع منحه أي تصاريح عمل جديدة، مع استدعائه رسميًا للتحقيق.

حيث تم إصدار هذا القرار بعد انتشار فيديو لحمو بيكا يغني فيه أغنية سيئة تمس مؤسسات الدولة، حيث تم عقد اجتماع سريع لاتخاذ قرار لهذا الخطأ.

وأوضح المتحدث الرسمي للنقابة أن احترام القوانين والقيم الوطنية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مؤكدًا أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين، لكنها ستتعامل بصرامة مع أي تجاوز يمس المجتمع أو الدولة.

حتى انتهاء التحقيق، يبقى حمو بيكا ممنوعًا من الغناء رسميًا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام القادمة.