مهرجان أسوان الدولي يكشف عن لجان تحكيم دورته التاسعة احتفالًا بكوكب الشرق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 04:33 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن قوائم لجان تحكيم مسابقاته المختلفة ضمن فعاليات دورته التاسعة، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو 2025، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

تتولى المخرجة البولندية آنا يادوفسكا رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، ويشاركها في اللجنة كل من النجمة المصرية داليا البحيري، والمخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، إلى جانب الفرنسية الإيطالية سارة سوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم مديرة التصوير البولندية زوزانا زاكارا هاسيري، والناقدة والمنتجة المصرية رشا حسني، والمخرجة الأردنية رند بيروتي.

ويقود المخرج المصري الكبير يسري نصر الله لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، بمشاركة المخرجة الإسبانية والناقدة آنا بتروس، والناقدة المصرية علا الشافعي، والمبرمج السينمائي الروماني أوكتافيان دانسيلا، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

فيما تترأس الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب، وهي المسابقة التي يتم تقديمها لأول مرة هذا العام، ويشاركها في اللجنة المخرج شريف مندور والكاتب أحمد أبوخنيجر.

ويترأس المخرج مجدي أحمد علي لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر، بعضوية مي أبوالسعود مديرة البرامج التنموية بمؤسسة دروسوس، والمنتج العراقي حكمت البيضاني.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش كلًا من الفنانة سلوى محمد علي، والسيناريست وسام سليمان، والمخرج محمد حمدي، والمنتج معتز عبدالوهاب.

يشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الأسماء اللامعة في السينما، أبرزهم الفنانة القديرة لبلبة، والنجمة السورية كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه.