”ريم البارودي” تفاجئ جمهورها برأيها في الزواج وتدافع عن ”محمد رمضان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - أثارت الفنانة ريم البارودي جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الأخيرة التي تصدرت محركات البحث، إذ كشفت في مقابلة تلفزيونية عن قبولها فكرة أن تكون زوجة ثانية أو حتى رابعة، مشيرة إلى أن موقفها تغير مع مرور الوقت، بشرط أن يكون الزواج رسميًا.

وأكدت أنها لا تعارض تعدد الزوجات طالما كان هناك عدل بينهن، لكنها ترفض الزواج العرفي لما يحمله من دلالات سلبية في المجتمع المصري.

وفي سياق آخر، دافعت ريم عن الفنان محمد رمضان بعد انتقادات طالت مظهره في إحدى حفلاته بأمريكا، معتبرة أن حرية الشخص في ملبسه أمر شخصي، مشددة على احترامها له لما قدمه من دعم إنساني ومبادرات خيرية في شهر رمضان الماضي.