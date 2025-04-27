فؤاد عبدالواحد يتصدر تريند بـ "غيابك يوم" ويوقظ الحنين بألحان عزوف

القاهرة - محمد ابراهيم - بلغة الشوق وصدق الإحساس، طرح الفنان فؤاد عبدالواحد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غيابك يوم"، وحصد أول مليون مشاهدة خلال وقت قياسي، متصدرًا قائمة التريند في يوتيوب في السعودية وعدد من دول الخليج، حيث جدد بها تعاونه الفني مع الملحن عزوف، في لقاء جديد يُضيف إلى رصيدهما من النجاحات المشتركة السابقة، حيث جاءت الأغنية من كلمات الشاعر تركي المشيقح، بتوزيع أنيق حمل توقيع مشاري أبو جواد، ومكس وماستر جاسم محمد.



تفاصيل الأغنية

وقد قدم فؤاد المنفردة الجديدة "غيابك يوم" بأداء عالٍ في الإحساس، يمزج فيه بين العذوبة والقوة، ويُعيد التأكيد على مكانته كصوت قادر على ترجمة مشاعر الحب والفقد بحس مرهف، يُلامس أعماق المستمعين، حيث يُفتتح العمل بمشاعر دفّاقة تصف ألم الغياب بصورة شاعرية، يقول فيها:

غيابك يوم واحد في عيوني ياحبيبي سنين ياليتك تاخذ اشواقي معك وتخفف أحزاني ولا تسمع من العاذل ولا تسمع من الواشين أنا سكرت دون اللي حكابك كل بيباني.



ويأتي هذا العمل "غيابك يوم" امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي جمعت فؤاد عبدالواحد بالملحن عزوف، حيث أثمرت تعاونهما في السابق عن أعمال لاقت انتشارًا جماهيريًا واسعًا وحققت أرقام مشاهدات مليونية على مختلف المنصات الرقمية.



هذا وقد عُرضت الأغنية عبر قناة فؤاد عبدالواحد الرسمية على يوتيوب، بفيديو تم إنتاجه بتقنية حديثة ومتجددة، إلى جانب أنها باتت متوفرة عبر جميع المنصات الموسيقية الرقمية العالمية، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.



