بعد أن سقط منها على مسرح حفل الأوليمبيا.. إليسا تلتقط الميكروفون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:28 مساءً - أحيت الفنانة إليسا حفل الأوليمبيا في باريس، وسط حضور عدد كبير من المغتربين، الذين لديهم الرغبة في الاستمتاع بأغاني ملكة الإحساس.

خلال إقامتها للحفل سقط الميكرفون الخاص بها من يدها، وهذا ما دعاها إلى الانحناء من أجل التقاطه، وهي تقول بالإنجليزية (سوري جايز) آسفة يا أصدقائي.

جدير بالذكر أن إليسا في حفلٍ آخر حاولت أن تتمالك نفسها من السقوط عدة مرات، إلى أن سقطت في مرة بالفعل، وأعلنت حينها أنها مصابة بالسرطان، وتخضع للعلاج وهو ما أثر على حركتها خلال وقوفها على المسرح.