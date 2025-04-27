بعد أن اعتدى عليها.. مسلح يعتذر لكيم كاردشيان قبل المحاكمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:28 مساءً - من المفترض أن تُعقد محاكمة غدًا الإثنين الموافق ٢٨ إبريل، من أجل سماع المتهم وكيم كاردشان ٤٤ سنة، في واقعة الاعتداء على كيم من خلال هجوم مسلح عليها بهدف السرقة.

حدثت أحداث الواقعة في عام ٢٠١٦، وكان هناك عدد من المشتبه بهم، ونفى الكل ما عدا رجل سبعيني اسمه يونس عباس، ورجل آخر ثبت وجوده خلال الحادث من خلال تحليل الـ DNA.

صرح يونس بكونه عازم النية على الاعتذار عن ما بدر منه علنًا أمام المحكمة لكيم كاردشيان على ما قام به.

من المقرر مثول كيم أمام المحكمة غدًا بشخصها الإدلاء بالأحداث التي وقعت لها، وذلك من أجل الحكم والبت في هذه القضية.