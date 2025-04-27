مصطفى غريب في أوج نشاطه الفني بمجموعة من المشاريع المميزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:28 مساءً - الفنان مصطفى غريب يعيش حالة من النشاط الفني اللافت في الفترة الحالية، حيث يشارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، حيث انه من أحد أبرز الأعمال التي يعرضها مصطفى غريب في الوقت الحالي هو مسلسل "برستيج"، الذي يُعرض على منصة "يانجو بلاي".

وتدور أحداث المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب القاهرة، مما يدفع مجموعة من الأشخاص إلى اللجوء إلى قهوة في حي وسط البلد للاختباء من المخاطر، وينقطع التيار الكهربائي ويتم مقتل أحدهم، ليكتشف الجميع لاحقًا أن القاتل بين المجموعة، ويشارك غريب في هذا العمل إلى جانب نجوم مثل محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، وبسام رجب، وهو من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

ومن جانب آخر، يواصل مصطفى غريب تصوير فيلم "وفيها إيه يعني" بمشاركة ماجد الكدواني وغادة عادل، يتناول الفيلم مجموعة من المواضيع الاجتماعية، ويضم فريق عمل متميز مثل ميمي جمال، وغادة عادل، وهو من تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي.

كما انتهى مصطفى غريب من تصوير فيلم "درويش"، الذي سيعرض في يوليو المقبل، حيث تدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات، حول رجل نصاب يتحول فجأة إلى بطل شعبي، ويشارك في هذا الفيلم عمرو يوسف ودينا الشربيني وعدد من النجوم، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

لا يتوقف نشاط غريب عند المسلسلات والأفلام الحديثة فقط، حيث يستعد لاستئناف تصوير فيلم "شمس الزناتي 2" مع النجم محمد إمام، يأتي هذا الفيلم ليعيد إحياء أمجاد فيلم "شمس الزناتي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 1991، ويجمع طاقمًا من النجوم مثل أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

وينتظر مصطفى غريب أيضًا طرح فيلم "برشامة" الذي يناقش قضية الغش في امتحانات الثانوية العامة، حيث يشارك غريب في هذا الفيلم مع هشام ماجد وريهام عبد الغفور، وهو من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.

وفي إطار آخر، يواصل مصطفى غريب تصوير فيلم "الشاطر"، الذي يعد من أفلام الأكشن الكوميدي، ويشارك في بطولته أمير كرارة وهنا الزاهد، والفيلم يعد من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعد من الأعمال المنتظرة في الفترة المقبلة.

بذلك، يواصل مصطفى غريب التألق والمشاركة في العديد من الأعمال المميزة التي تجمع بين السينما والدراما، مما يجعله واحدًا من أبرز الأسماء في مجال الفن في مصر.