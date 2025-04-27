حلقات خاصة من برنامج "واحد من الناس" من داخل مسجد السيدة نفيسة بعد عملية تطويره.. الأسبوع المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الإعلامي د. عمرو الليثي من تسجيل حلقات خاصة من برنامج "واحد من الناس" من داخل بيوت آل البيت وما تم بها من تطوير والذي يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وقامت كاميرا "واحد من الناس" بتصوير حلقات خاصة من داخل مسجد السيدة نفيسة، وإبراز ما تم إنجازه.

الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ علي الله الجمال

كما يجري الدكتور عمرو الليثي حوارًا مع الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة.

تفاصيل الحلقات الجديدة من برنامج واحد من الناس

وتتناول الحلقات الحديث عن أهل البيت ومولد السيدة نفيسة، واستكمال أعمال التطوير من خلال ترميم الواجهات وتحسين البنية التحتية وتحديث أنظمة الإضاءة والصوتيات وتجديد ساحة المسجد.

مع الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي للمسجد وكذلك رفع كفاءة الميدان وكافة الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية له.

وأيضًا الحديث عن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

موعد عرض الحلقات الجديدة من برنامج واحد من الناس

وتُذاع الحلقات الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين على قناة الحياة، ومسجد السيدة نفيسة يعد واحدًا من مساجد آل البيت في مصر وقبلة للمصريين من مختلف المحافظات.

ويكتسب مكانة خاصة في قلوبهم، فهو مسجد مقام السيدة "نفيسة بنت الحسن" رضي الله عنها وهي من أهل بيت رسول الله.