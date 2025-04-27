آسر ياسين ومحمد شاهين وأسماء جلال يواصلون تصوير ”إن غاب القط”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 01:27 مساءً - يستمر الفنانون آسر ياسين، محمد شاهين، وأسماء جلال في تصوير فيلمهم الجديد "إن غاب القط"، الذي يُنتظر عرضه في القريب العاجل.

لقد شارك ياسين صورًا من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام" حيث ظهر مع محمد شاهين وأسماء جلال، مُعبرًا عن سعادته بالتعاون في هذا المشروع الفني.

قصة فيلم "إن غاب القط" تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تتمحور القصة حول حادثة سرقة إحدى اللوحات الفنية الشهيرة من أحد المتاحف المصرية البارزة.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، ويشارك فيه العديد من النجوم مثل سامي مغاوري، علي صبحي، سماح أنور، ورحاب الجمل.

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عُرض في رمضان 2025، ويُركز على قصة امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها.

فيما شارك محمد شاهين في مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض أيضًا في رمضان 2025.

أما أسماء جلال فكان آخر ظهور لها في مسلسل "أشغال شقة جدا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2025.