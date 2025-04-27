رقم 3.. من هي زوجة براد بيت الجديدة وكم عمرها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 12:32 مساءً - أثار نجم هوليوود براد بيت ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية مؤخرًا بعد أن تردد بشكل رسمي خبر خطوبته من إينيس دي رامون، حيث تصدر محرك البحث "غوغل" سؤال: "من هي زوجة براد بيت الجديدة؟" وذلك بعد أن أكد التقارير الإعلامية تقديمه لطلب الزواج منها مؤخرًا، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

إينيس دي رامون، المصممة المتخصصة في صناعة المجوهرات، هي الزوجة الثالثة في حياة براد بيت، وهذه العلاقة الجديدة تأتي بعد عامين من انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، التي كانت آخر زيجاته.

ويتداول الكثيرون صورًا تجمع الثنائي، وسط تأكيدات عن قرب موعد الزفاف، وفي خطوة مفاجئة، أعلن الثنائي عن خطبتهما في حفل صغير بعيد عن الأضواء، وذلك في الأيام القليلة الماضية.

إينيس دي رامون تبلغ من العمر 32 عامًا، مما يعني أن هناك فارقًا عمريًا يصل إلى 29 عامًا بينها وبين براد بيت، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا.

ورغم هذا الفارق، يظهر الثنائي دائمًا بجانب بعضهما البعض في مناسبات عدة، ما يعكس علاقة منسجمة، وكانت إينيس دي رامون قد دعمت براد بيت بشكل علني خلال قضية طلاقه من أنجلينا جولي، التي انتهت رسميًا في عام 2024، بعد نحو ست سنوات من إعلان انفصالهما.

أفادت التقارير الإعلامية أن براد بيت سافر إلى نيوزيلندا مؤخرًا لإنهاء تصوير فيلمه الجديد، ومن المتوقع أن يستمر في هناك لمدة 6 أسابيع، وبعد عودته سيبدأ هو وإينيس دي رامون التحضير لحفل الزفاف، الذي يُتوقع أن يقام في نهاية الصيف الجاري أو بداية الخريف المقبل، واتفق الثنائي على إقامة حفل زفاف بسيط، يقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.

براد بيت سبق وأن تزوج مرتين في السابق، الأولى كانت من النجمة جينيفر أنيستون في عام 2000، ولكن انتهت هذه العلاقة بالطلاق بعد خمس سنوات، ثم تزوج من أنجلينا جولي في عام 2014 بعد علاقة طويلة معها، إلا أن هذه الزيجة أيضًا انتهت بالفشل بعد عامين من الزواج.

تواصل حياة براد بيت العاطفية تسليط الضوء على جوانب مختلفة من حياته الشخصية، حيث يبدو أنه في هذه المرة يسعى لتحقيق استقرار طويل الأمد مع إينيس دي رامون، التي ستكون الزوجة الثالثة في حياته.