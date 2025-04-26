نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. إسلام فوزي يعود لتصوير مسلسله "يوميات عيلة كواك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد صانع المحتوى إسلام فوزي، لتصوير مسلسه الكوميدي "يوميات عيلة كواك" بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به يوم الخميس الماضي، وأدت لتوقف التصوير عدة أيام.

مرض إسلام فوزي

كان "فوزي" قد أصيب بحالة من الإعياء أثناء قيادته لسيارته على الطريق الدائري في طريقه لمدينة الإنتاج الإعلامي صباح الخميس الماضي وتم نقله للمستشفى الجوي لإجراء الفحوصات اللازمة.

ابطال مسلسل “يوميات عيلة كواك”

الموسم الجديد من "يوميات عيلة كواك" بطولة إسلام فوزي، بمشاركة زوجته ياسمين عبيد، وعارفة عبد الرسول، ومجموعة من الفنانين والنجوم الشباب والوجوه الجديدة.

قصة مسلسل “يوميات عيلة كواك”

المسلسل من إخراج وليد محمود، وتأليف الزهراء عصام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة هذه العائلة المليئة بالمفارقات والمواقف المتنوعة الكوميدية الطريفة.