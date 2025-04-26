كارمن سليمان نجمة افتتاح مهرجان موازين

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أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير التي حققته خلال الفترة الأخيرة وقع الاختيار على الفنانة المصرية كارمن سليمان لتكون نجمة إفتتاح مهرجان موازين في المغرب وتستعد الفنانة لإحياء أمسية إفتتاح مهرجان موازين - إيقاعات العالم - لدورته العشرون وذلك على المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط يوم الخميس ١٩ يونيو المقبل.



ومن المنتظر حضور عدد كبير من محبين النجمة كارمن سليمان داخل المغرب وخارجها حيث ستقدم خلال الحفل مجموعة من ابرز اغانيها التي يعشقها الجمهور ومن المتوقع أيضا أن تغني أغنيات ألبومها الجديد التي هى بصدد طرحه قريبًا.



كشفت عن ذلك صفحة مهرجان موازين الرسمية بقولها "بصوتها الفريد وحضورها الآسر، تفتتح كارمن سليمان مهرجان موازين في دورته العشرين الخميس 19 يونيو 2025، المسرح الوطني محمد الخامس يحتضن أمسية غنائية مميزة لافتتاح لا يُنسى كونوا جزءًا من اللحظة الأولى لهذه الدورة الاستثنائية.



وبهذا تنضم كارمن سليمان إلى قائمة الفنانين العالميين والعرب المشاركين في الدورة ال20 من المهرجان من بينهم Will Smith وAfro Jack وراغب علامة وزياد برجي ونانسي عجرم وغيرهم.

والجدير بالذكر أن كارمن سليمان قد شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك، كما أنها قد أطلقت العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات ولاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.