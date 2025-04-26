نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة رياض عن انتقاد محمد رمضان: محمد رمضان مش قدوة ده ممثل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة عايدة رياض عن انتقاد محمد رمضان بعد حفله الاخيرة في امريكا وذلك بسبب ما ظهر به من ملابس أثناء الحفل وقد تصدر على إثرها التريند وتعرض للكثير من الإنتقادات.

وعلقت عايدة رياض خلال تصريحات تلفزيونية قائلة: "محمد رمضان مش قدوة ده ممثل والعين عليه جامد والجمهور بالغ في رد الفعل..وبعدين احنا بنشوف ممثلين عالميين بيطلعوا عريانيين ولاعيبة الكورة بتقلع التيشيرت".

واختتمت حديثها قائلة: "منقفش له على الواحدة والمفروض نحافظ عليه".

عايدة رياض

إطلالات محمد رمضان تثير الجدل



أحيا محمد رمضان حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية في الولايات المتحدة، حيث ظهر في بداية فقرته بإطلالة فرعونية مبهرة وسط تجهيزات ضخمة، ثم فجّر المفاجأة بدخوله المسرح وهو يدخن الشيشة ويغني أغنيته الشهيرة "الملك".

ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ عاد رمضان للظهور بإطلالة أثارت الجدل مرة أخرى، حيث ارتدى زيًا شبيهًا ببدلة رقص خلال إحدى أغنياته على المسرح، تمامًا كما فعل في الحفل الأول.

محمد رمضان

رمضان يرد على الانتقادات: "أنا عمري ما لبست واحدة ست"



بالتزامن مع طرح الأغنية، خرج محمد رمضان عن صمته للرد على الانتقادات التي طالته عقب ظهوره بإطلالة غير مألوفة في أحد المهرجانات الفنية بأمريكا.



ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مقطع فيديو يوضّح فيه أن ما ارتداه كان مستوحًى من الثقافة الفرعونية، وليس كما تم تفسيره من البعض.

محمد رمضان

وقال: "أنا مأجل الرد لحد الحفلة التانية، الحفلة اللي شايل فيها اسم بلدي وجمهوري، جمهوري اللي حافظني من أول يوم.. عمري ما لبست واحدة ست، لا في فيلم ولا مسلسل."

أضاف رمضان في رده قائلًا: "أنا لبست حلق في كليب وفي فيلم، لكن ده ماكانش حقيقتي، وأنا في الحقيقة عمري ما لبست حلق، ولا هلبسه، والناس اللي حافظاني عارفة ده كويس، الأوت فيت اللي لبسته مكنش مقصود بيه أي إساءة، لكن كان الهدف هو الظهور بشكل فرعوني بيمثل حضارتنا."