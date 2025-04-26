نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل إليسا اليوم بأعياد الربيع عن طريق إحياء حفل غنائي بمدينة دوسلدورف بألمانيا، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول ضمن حفلات موسم الربيع.



مشاركة إليسا في دراما رمضان



وشاركت إليسا في دراما رمضان الماضي بغناء تتر مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وحققت نجاح كبير جدًا.



كلمات أغنية وتقابل حبيب

بتتعلق بناس وبتودع في ناس

(وكل مرة تقول خلاص (لقيت النصيب

بتقابل حبيب وتفارق حبيب

تتساب تسيب وبرضو تقول نصيب

بتتعلق بناس وبتودع في ناس

(وكل مرة تقول خلاص (لقيت النصيب

بتقابل حبيب وتفارق حبيب

تتساب تسيب وبرضو تقول نصيب

وآه يا قلبي ما بقيتش عارفة إنت الضعيف ولا العنيد

تحلف ما تعيدش أوجاعك تحلف ما تحبش من جديد

يا متشعلق يا متشعبط بقشاية دفا وإحساس

يا دي الحب اللي بتموت فيه ومن غيره وبيه محتاس

وتقابل حبيب وتفارق حبيب

وتقابل حبيب وتفارق حبيب

أعرف منين لو الدنيا فاضل فيها قلوب لسه بتعرف تحب

لو العالم مكان أصلًا ينفع نعيش فيه بطيبة قلب

لو المكتوب فراق دايمًا ولا في حكاية مكملة

آه يا طيبين متعشمين آه يا أكثر ناس مستحملة

وآه يا قلبي ما بقتش عارفة إنت الضعيف ولا العنيد

تحلف ما تعيدش أوجاعك تحلف ما تحبش من جديد

يا متشعلق يا متشعبط بقشاية دفا وإحساس

يا دي الحب اللي بتموت فيه ومن غيره وبيه محتاس

وتقابل حبيب وتفارق حبيب

وتقابل حبيب وتفارق حبيب.

آخر أعمال إليسا



وكانت أحدث إصدارات إليسا أغنية «أنا سكتين»، التي جمعتها بالفنان تامر عاشور، في تعاون لاقى صدى واسعًا بين الجمهور. فور طرحها، تصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على المنصات الرقمية، وحازت إعجاب محبي إليسا وعاشور بفضل لحنها العاطفي وكلماتها المؤثرة التي عبرت عن مشاعر الحب والصمت في العلاقات.





كلمات الأغنية:

“أنا سكتين ومش بنتكلم

وقلوبنا دايبة بس بنكابر

ولا حد فينا راضي يسلم

ولا حد فينا عايز يخاطر”

وتتناول الأغنية قصة حب يسيطر عليها الصمت والكبرياء، حيث يعاني الطرفان من مشاعر مترددة بين البوح والاستمرار في الصمت، في أجواء درامية تعكسها الموسيقى والأداء العاطفي لكل من إليسا وتامر عاشور.