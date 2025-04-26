نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تخوض تجربة الكوميديا بـ فيلم برشامة.. تعرف على تفاصيل شخصيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة فيلم برشامة بجانب هشام ماجد لتقدم معه الكوميديا، والذى تم استئناف تصويره خلال الأيام الماضية.



تفاصيل شخصية ريهام عبد الغفور في برشامة

وتجسد ريهام خلال الأحداث دور معلمة في إحدى المدارس وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ظاهرة الغش في المدارس.



أبطال فيلم برشامة



والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.



آخر أعمال ريهام عبد الغفور



وكانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة وهو أحد أبرز الأعمال الدرامية الجديدة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع الريفي المصري، وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما العربية، على رأسهم إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، ويُخرجه المخرج محمد علي.





يجمع العمل بين الطابع الاجتماعي والإنساني، حيث يقدّم معالجة درامية جريئة لقضايا متجذّرة في البنية الثقافية للمجتمعات الريفية، متناولًا تلك العادات والأعراف التي توارثها الناس عبر أجيال.

أحداث المسلسل

دارت أحداث المسلسل في أجواء درامية مشبعة بالتوتر والصراعات الداخلية، حيث تتشابك العلاقات بين الأفراد في ظل منظومة غير مكتوبة من القوانين والتقاليد، التي قد تُفرض على الجميع قسرًا، وتتحكم في تفاصيل الحياة اليومية، بل وتمتد لتؤثر على مصائر البشر وخياراتهم. ويعمل العمل على كشف هذه التناقضات من خلال شخصيات نابضة بالحياة، تعيش بين حب وكراهية، طموح وخوف، تمرّد وخضوع، في مشهد إنساني غني بالتفاصيل والدلالات.





ينتمي ظلم المصطبة إلى نوعية المسلسلات ذات الحلقات المحدودة (15 حلقة)، وهي الصيغة التي باتت تلقى رواجًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما تحمله من تكثيف درامي وإيقاع سريع بعيدًا عن الإطالة والتكرار، مما يجعل المشاهد في حالة من الترقب المستمر، هذا الأسلوب في السرد يسمح بالتركيز على جوهر القصة وتسليط الضوء على لحظات الذروة والصراع دون تشتيت، ما يمنح العمل زخمًا وتأثيرًا أكبر على الجمهور.