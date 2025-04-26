نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد بوجهين في موسم عيد الأضحى مع تامر حسني وكريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد موسم عيد الأضحى المبارك على ظهور هنا الزاهد بوجهين لتشارك مع نجوم شباك التذاكر، سيكون الظهور الأول مع تامر حسني حيث تجسد دور البطولة أمامه في فيلم "ريستارت"، ويكون الظهور الثاني مع كريم عبد العزيز كضيفة شرف في مشهدين فقط معه إلا أنه سيكون لها دور كبير في تحول الأحداث بفيلم "المشروع x".

للمرة التانية تامر حسني وهنا الزاهد

وتعد مشاركة هنا في ريستارت مع تامر حسني هى المرة الثانية بعد مشاركتها معه في فيلم بحبك، وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال ريستارت

ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم عرضه 29 يونيو بجميع دور العرض.



قصة المشروع x



ويظهر البرومو كريم عبدالعزيز هو مفصول من كلية الاثار ويخوض رحلة الموت، حيث يسعى لكشف الغموض المحيط بسر بناء الهرم الأكبر، في إطار أحداث درامية مثيرة تحمل طابعا من الغموض والفانتازيا، ويتناول فيلم المشروع X قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

أبطال المشروع x



وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل إقامة جبرية

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد إقامة جبرية،وتدور أحداث العمل حول سلمى التي تقدم شخصيتها هنا الزاهد، وهي صيدلانية وتُتهم بقتل زوجها في الحلقات الأولى، الأمر الذي يجعلها تمر بالعديد من الأزمات النفسية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويجسد محمد الشرنوبي ضمن الأحداث شخصية موسى وهو بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور عايدة وهي والدة الشرنوبي وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج.

أبطال مسلسل إقامة جبرية



ويضم مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، حازم إيهاب، جلا هشام، محمد دسوقي، أحمد والي، ولطيفة التركي، فيما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.