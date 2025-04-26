نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يتألق في ليلة ساحرة من ليالي سماء العلا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد خلال الساعات الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات وليالي مهرجان سماء العلا وسط حضور جماهيري ضخم من جمهور المملكة ومحبي أحمد سعد من كل أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل الحفل

استقبل الجمهور أحمد سعد بالصحيات والتصفيق بمجرد ظهوره على مسرح الحفل وبدأ في مداعبة الجمهور والتحدث معهم معبرًا عن سعادته بالتواجد بين هذا الجمع الكبير من الجمهور لينطلق في الغناء مقدما واحدة من أهم ليالي الموسم وقدم باقة من أغانيه الحديثة والسابقة منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع ومفتقدني وعليكي عيون واختياراتي" وغيرها من الأغنيات.

وكان النجم أحمد سعد أطلق لأول مرة في الوطن العربي مجموعة من منصات السوشيال ميديا المتخصصة في عرض كل ما له علاقة باللايف من حفلات وكواليس وتجهيزات ومقاطع وأغنيات ليعيش الجمهور تجربة معه خلال الفترة القادمة بشكل مختلف.