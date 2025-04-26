فيفي عبده.. رحلة نجومية في أدوار المرأة الشعبية في ذكرى ميلادها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:33 مساءً - تزامنًا مع ذكرى ميلادها اليوم، يحتفل الوسط الفني بمشوار الفنانة فيفي عبده، إحدى أبرز نجمات الدراما والمسرح منذ ظهورها في أوائل السبعينيات، حيث تميزت بأدائها البارع لشخصية المرأة الشعبية، التي قدمتها بأسلوب عفوي جذب قلوب الجمهور، وعلى مدار مسيرتها، نجحت فيفي عبده في تجسيد أدوار المرأة الشعبية سواء في الأعمال الدرامية أو المسرحية، بأسلوب واقعي لامس وجدان المشاهدين.

ولقد قدمت فيفي عبده شخصية "كيداهم" تاجر المخدرات في مسلسل "كيد النسا" الذي عرض عام 2011، وشاركت فيه إلى جانب سمية الخشاب، دارت أحداث العمل حول صراع بين زوجتين، وسط أجواء من الكوميديا والمشاكل الطريفة، شارك في البطولة نخبة من الفنانين مثل أحمد بدير، وميمي جمال، وأيتن عامر، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أحمد صقر.

ز في مسلسل "الحقيقة والسراب" الذي عرض عام 2003، جسدت فيفي عبده شخصية "ثريا أبو الفضل"، السيدة المتكبرة التي تتعرض حياتها لانهيار بعد فقدان ابنها في حادث، شاركها البطولة كل من يوسف شعبان، ومي عز الدين، ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإنتاج مجدي أبو عميرة.

وفي مسلسل "العتاولة 2" الذي عُرض عام 2025، لعبت فيفي دور "شديدة الكتعة" السيدة صاحبة النفوذ القوي، تدور القصة حول رحلة نصار لجمع المال لعلاج ابنته المريضة، شارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وطارق لطفي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

في مسلسل "يا أنا يا أنتي" عام 2015، أبدعت فيفي عبده في دور "دواهي"، السيدة التي تضطر إلى احتراف النصب لتوفير علاج ابنها، المسلسل من تأليف فتحي الجندي، وإنتاج مها سليم، وإخراج ياسر زايد، وشاركها البطولة سمية الخشاب وسهر الصايغ.

استطاعت فيفي عبده أن تحجز مكانة مميزة في قلوب المشاهدين بموهبتها الكبيرة وحضورها اللافت، لتبقى حتى اليوم واحدة من أبرز نجمات الفن الشعبي في مصر.