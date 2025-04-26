عزيز عبدو يكشف عن أعماله المقبلة: يوجد تعاون مع عمرو مصطفى ونصر محروس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب عزيز عبدو عن تفاصيل مشاريعه الفنية المقبلة، مؤكدًا أنه يستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة باللهجة المصرية، في خطوة يراها مهمة خلال مسيرته الغنائية.

عزيز عبده يكشف عن مدى علاقته بـ عمرو مصطفى

وقال عزيز عبدو، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، إنه سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع الملحن عمرو مصطفى، واصفًا إياه بأنه "حبيبه وعشرة عمره"، معبرًا عن اعتزازه بكل النجاحات التي حققها مصطفى طوال مشواره الفني.

كما أشار عزيز عبدو إلى أنه يجهز أيضًا لتعاون جديد مع المنتج نصر محروس خلال الفترة القادمة، متطلعًا لأن تكون هذه الخطوات إضافة قوية لمشواره الغنائي.