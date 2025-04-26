نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد خميس يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان والمرشد السياحي محمد خميس، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما كشف جانب من حضارة مصر العريقة.

محمد خميس

أبرز تصريحات محمد خميس

وقال "خميس" عن نشأته:"اتخرجت من كلية الطب تقريبًا سنة 2000، وحبي للتاريخ جه من القراءة، وقرأت موسوعة مصر القديمة وأنا في ابتدائي ومكنتش فاهمها، وبدأت أحاول أزور المناطق الأثرية مع نفسي وأشوف إيه اللي بيحصل فيها".

وأضاف: "منطقة أهرامات الجيزة نفسها تضم 8 أهرامات بخلاف الأهرامات الثلاثة المعروفة لدينا، كما أن منطقة دهشور تضم 13 هرم، من بينهم أهرامات كبيرة".

وتابع: "هرم ونس في سقارة هو أحد أهم الأهرامات في تاريخ مصر، لأنه أول هرم يكون عليه نقوش ونصوص كتابية دينية على جدرانه، وعند تسليط الإضاءة على زاوية معينة في الجدران، ترى النقوش واضحة وبارزة".