نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قاتل أحمد داود في برستيج ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم أحمد داود في الحلقة الاولى من مسلسل برستيج، ويقدم دور تامر الجمال يعمل في السوشيال ميديا، ويتم قتله من احد الأشخاص في كافيه برستيج.

مسلسل برستيج يضم عدد كبير من النجوم من أبرزهم: محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، رندا عوض، دينا، زياد ظاظا، الاء سنان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف انجي ابو السعود وإخراج عمرو سلامه.

وقد فاز أحمد داود بجائزة أفضل ممثل دور اول عن فيلم الهوى سلطان من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وحقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

وفي سياق آخر، وقع أحمد داود فيلم إذما من تأليف وإخراج محمد صادق، وجاري التعاقد مع باقي نجوم العمل، وتعد رواية إذما صدرت عام 2020.

ويعد احدث أعمال أحمد داود هو مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصريًا على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.