نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الطوخي يحيي أحتفالية روائع سيد مكاوي بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا المطرب والملحن محمد الطوخي منذ قليل احتفالية تحت عنوان ليلة الطرب الاصيل، مقسمة ما بين روائع الموسيقار الكبير سيد مكاوي وعدد كبير من كبار نجوم الزمن الجميل، والتي نظمتها دار الاوبرا المصرية وأقيمت على المسرح الكبير بالاوبرا، وشاركت فيها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو د.محمد الموجي.

قدم المطرب محمد الطوخي مجموعة من أغاني الموسيقار الكبير سيد مكاوي منها "وحياتك يا حبيبي"، "بقي هي دي المحبة"، كما قدم أغنية "يا واحشني رد عليا" من ألحان فريد الاطرش، إلى جانب المشاركة في أغنية " الأرض بتتكلم عربي" التي قدمها مع المجموعة.

شارك في الاحتفالية التي جاءت تحت عنوان ليلة من الطرب الاصيل المطربين محمد شوقي، ياسر سليمان، نهى حافظ، حنان عصام، حنان الخولي، رضوى سعيد.

يشار إلى أن المطرب محمد الطوخي كان قد شارك مؤخرا في مهرجان الموسيقى العربية من خلال حفلين، الأول بدار أوبرا الأسكندرية بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد والحفل الثاني (ليلة طرب) بمعهد الموسيقى العربية.