هاني شنودة ضيف مسلسل "بريستيج"

القاهرة - محمد ابراهيم -



حل الموسيقار الكبير هاني شنودة، ضيفًا على النجم الشاب زياد ظاظا، مساء أمس في العرض الخاص لمسلسل "برستيج" دعمًا للتجربة ظاظا الأولى في الدراما، من إخراج عمرو سلامة ويشاركه كل من مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن توتا.



وظهر شنودة برفقة زياد ظاظا على الريد كاربت، حيث كان مفاجآة اليوم، ويعتبر هذا الظهور هو الأولى لهم سويًا بعد الإعلان عن حفلهم الشهر المقبل 1 مايو في الجريك كامبس بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث يمثل هذا التعاون بداية سلسلة من المفاجآت التي يعد بها الثنائي جمهورهم، ويفتح الحفل أبوابه في الثالثة عصرًا وتُغلق عند السادسة مساءً، في فعالية توصف بأنها "من النهار لليل "تقدم مزيجًا فريدًا بين إيقاعات الزمن الجميل وطاقة الموسيقى المعاصرة.

ويأتي تعاون زياد ظاظا والموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين، مزيج جديد بين نوعين مختلفين من الموسيقى والذي وصفه الجمهور بأنه "تاريخي وغير مسبوق" من حيث الشكل والمضمون.

تعاون بين الموسيقى البديلة والموسيقى الحديثة

ويعتبر هذا الحفل هو تحدِ جديد لنجم الراب المصري زياد ظاظا، حيث يمثل تجربة فنية متكاملة، يَعِد فيها زياد جمهوره بعرض جديد ومميز يقدّم لأول مرة، وأداء حيّ يجمعه بالموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين، في توليفة فنية تحمل الكثير من المفاجآت، وتفتح الباب أمام تعاون غير تقليدي يعيد رسم حدود الموسيقى المعاصرة في مصر.



وكان زياد ظاظا قد طرح الأيام الماضية، أحدث إصداراته الفنية بعنوان "إيه القرف ده"، والتي أثارت فضول متابعي الراب في مصر والوطن العربي حول اسمها، والنوع الجديدة الذي يقدمه زياد ظاظا.