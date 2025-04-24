بهذه الطريقة.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة بدرية طلبة على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مجموعة من الصور خلال احتفالها بعيد ميلادها، الذي يحل اليوم الخميس 24 أبريل 2025.

بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت بدرية طلبة مجموعة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلادها وعلقت قائلة: «كل سنة وأنا طيبة أنا برج الثور وأفتخر».

آخر أعمال بدرية طلبة

وكان آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة هي مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، التي عرضت في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، يشارك في بطولتها: أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، ومصطفى غريب، وبدرية طلبة، ومحمد أوتاكا، تأليف أحمد سعد والي وطه زغلول ومهاب حسين، وإخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

آخر أعمال بدرية طلبة في الدراما

وأيضا شاركت بدرية طلبة في الدراما بمسلسل وتقابل حبيب، بطولة ياسمين عبد العزيز، وعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2025، ضم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، وعدد آخر من الفنانين

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تظهر ياسمين عبد العزيز في دور «ليل» التي تكتشف خيانة زوجها «يوسف أبو العز» الذي يؤديها الفنان خالد سليم، لتبدأ بعدها الصراعات والخلافات بينها وبين أسرة زوجها.