لقاء الخميسي بطلة مسرحية الملك وأنا من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة تامر عبدالمنعم

القاهرة - محمد ابراهيم - لقاء الخميسي تنضم لمسرحية "الملك وأنا" من إخراج محسن رزق

إنضمت الفنانة لقاء الخميسي إلى فريق عمل مسرحية "الملك وأنا" وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وإخراج محسن رزق والتي من المقرر عرضها قريبا على خشبة مسرح البالون.

قصة مسرحية "الملك وأنا"

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية إستعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية أن موعد إفتتاح مسرحية "الملك وأنا" سيكون فى موسم عيد الأضحى 2025.

وأكد "عبد المنعم" أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون "الملك وأنا" بداية جديدة في عالم الإبهار الإستعراضي بقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية.

مسرحية الملك وأنا ديكور د. حمدي عطية، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى والحان عصام كاريكا، إستعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، إضاءة عز حلمي، إدارة مسرحية غادة إسماعيل وبسملة رفعت وحميدة صلاح، مساعدين إخراج دعاء محمد ومحمود علاء، مخرج منفذ عماد عبدالعظيم وياسر جمعة.

العرض المسرحي "الملك وأنا" بطولة الفنانة لقاء الخميسي، دكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد وكوكبة أخرى من الفنانين بالإضافة إلى 10 اطفال يجسدون أبناء الملك وهي من إخراج محسن رزق.