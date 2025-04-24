حسين الجسمي يشدو بفيض من الإحساس والرومانسية في "فستانك الأبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - من خلال عمل غنائي رومانسي يفيض بالإحساس والرومانسية، أطلّ الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية"، على الجمهور العربي، بعمل غنائي جديد حمل عنوان "فستانك الأبيض"، من المتوقع أن يصبح الخيار الأول في حفلات الزفاف وكل مناسبة رومانسية خاصة، ليضيف إلى مسيرته الفنية الثرية لمسة عاطفية خاصة ومختلفة، تعبّر عن النقاء والجمال في أبهى صوره.

وقد تصدّرت الأغنية الجديدة "فستانك الأبيض" تريند قائمة أكثر الأغاني استماعًا، متجاوزة حاجز المليوني مشاهدة على منصات العرض في الوطن العربي خلال أول أربع ساعات من طرحها، خاصة وأنها تتغنى بأحلام الحب الأبيض، وتفيض برومانسية حالمة، جاءت بكلمات الشاعر أمير طعيمة، حيث كُتبت بأسلوب شعري رقيق، دافئ، مليء بالعاطفة، قال في مقدمتها:خطوه ورا خطوه بتمشيهـا دي اللحظه اللي انا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها خطوة ورا خطوة بقربلك جايلك علشان افرح قلبي وعمري اللي فات قبل م اقابلك مش حسب ايامه من قبلك فستانك الابيض اللي هياخد منك حته وعشان اليوم ده رسمت عملت انا مليون خطه..

وقد قام هشام جمال بتلحينها بأسلوب عاطفي، ليأتي التوزيع الموسيقي من "مادي"، فيما تولى بيشوي مجدي عملية المكس النهائي، ليكتمل المشهد الموسيقي بجودة فنية عالية وإحساس راق، تحوّل إلى لحظة موسيقية خالدة تحتفي بالحب والجمال الحقيقي.

وقد تم عرض أغنية "فستانك الأبيض" عبر قناة حسين الجسمي في "يوتيوب" من خلال فيديو ممنتج، وأصبحت متوفرة عبر جميع المنصات الرقمية المتخصصة في عرض وبث الأغنيات، وتم توزيعها عبر جميع الإذاعات العربية.