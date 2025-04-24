نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتاتو وفستان أبيض.. هيدي كرم تثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بعد مشاركتها مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

إطلالة هيدي كرم

وتألقت هيدي كرم في الصور بفستان قصير ذا أكمام مكشوفة وكان باللون الأبيض، حذاء أنيق باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البنفسجي.

وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، وتركت خصلات شعرها البني الفاتح المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف جمالها.

آخر أعمال هيدي كرم

وكان آخر أعمال هيدي كرم هو مسلسل "وتر حساس"، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

فيلم جوازة توكسيك تجسد هيدى كرم شخصية زوجة تامر هجرس ووالدة ملك قورة، ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثاني على التوالي بين هيدي كرم وليلى علوي في السينما بعد فيلم "آل شنب" المقرر عرضه قريبًا، وفيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدى كرم، تامر هجرس، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

مسلسل الوصفة السحرية بشخصية أميرة تعمل في أحد البنوك، وتنفصل عن زوجها، وبعد الانفصال تريد تعويض فشل تجربتها الأولى بالزواج من شخص آخر مختلف تمامًا عنها في المستوى الاجتماعي والثقافي، ولكن مع مرور الأيام تعلقت به ووقعت في حبه، لتكتشف في نهاية الأمر أنه شخص لا يستحق كل الحب الذي أعطته له.