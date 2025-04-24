نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فستان جينز.. سارة سلامة تخطف الأنظار لها من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة سارة سلامة قلوب وانظار متابعيها من احدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام.

أحدث ظهور لـ سارة سلامة

وشاركت سارة سلامة صورا جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث تألقت بفستان جينز ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

نبذة عن سارة سلامة

سارة سلامة، ابنة الفنان القدير أحمد سلامة، بدأت مشوارها الفني في عام 2012 منذ ذلك الحين، أثبتت موهبتها من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية، مما جعلها واحدة من النجمات الشابات الأكثر حضورًا في الساحة الفنية

آخر أعمال سارة سلامة

وكان آخر أعمال سارة سلامة هو مسلسل «الأجهر» بطولة عمرو سعد، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024،وشارك في بطولته سيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة، وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وأيضا شاركت مؤخرا في مسلسل “نقطة سوداء” من بطولة أحمد فهمي، يتكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، ووفاء عامر، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

قصة مسلسل نقطة سوداء

وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء حول قصة انتقام يحملها صلاح وشقيقته رضوى، ما يضع أبناء عمومتهما عمر وعلي السيوفي في مواجهة كبيرة لحماية العائلة، تتطور الأحداث بشكل غير متوقع، حيث يقع عمر في غرام رضوى رغم العداوة بين العائلتين، مما يزيد من تعقيد الصراعات.