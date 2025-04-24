مسلسل و5 أفلام.. أعمال ينتظرها مصطفى غريب

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان مصطفى غريب نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل أشغال شقة جدا، لذلك يعيش الفترة الحالية حاله من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض أكثر من عمل بين الدراما والسينما.

مسلسل بريستيج

يشارك مصطفى غريب في مسلسل بريستيج، الذي يقدم بطولته بجانب محمد عبدالرحمن، والمقرر انطلاق عرضه يوم 24 أبريل، ويظهر خلاله غريب بشخصية محامي، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويعتمد على جريمة قتل، يحاول الأبطال حل لغزها.

فيلم درويش

وانتهى مصطفى غريب خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهده بفيلم درويش بطولة عمرو يوسف، وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

فيلم الشاطر

وايضا ينتظر مصطفى غريب فيلم الشاطر من بطولة أمير كرارة، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويحمل العديد من المفاجآت، وتشارك بجانب أمير كرارة في بطولته، هنا الزاهد، مصطفى غريب، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج تامر مرسي، وتصوير أحمد عبدالعزيز.

فيلم فيها إيه يعني

ويرتبط مصطفى بتصوير فيلم فيها إيه يعني مع ماجد الكدواني وغادة عادل، ويلعب خلاله دور زوج أسماء جلال التي تظهر بشخصية ابنة الكدواني، والفيلم من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف وإخراج عمر رشدي.

فيلم شمس الزناتي

ويقدم مصطفى غريب شخصية جعيدي في شمس الزناتي وهي نفس الشخصية التي قدمها الراحل إبراهيم نصر في فيلم شمس الزناتي القديم الذي عُرض لـ الزعيم عادل إمام في 1991، ويضم الفيلم الجديد عدد من النجوم منهم أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

فيلم "برشامة"

ويشارك ايضا مصطفى غريب في فيلم "برشامة" بطولة النجم هشام ماجد، ويشهد تعاونًا مع النجمة ريهام عبدالغفور والفنان باسم سمرة، من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، هذا الفيلم من المتوقع أن يكون محط أنظار الجمهور، خاصة مع الكوكبة الفنية التي يشارك فيها.