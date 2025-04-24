تامر عبدالمنعم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى تحرير سيناء الـ 43

القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عبدالمنعم في تهنئة للرئيس السيسي عن ذكرى تحرير سيناء "يوما عزيزا غاليا على كل مصري"

قام الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بتهنئة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمرور 43 على تحرير سيناء والتي توافق ذكراها غدا الجمعة 25 أبريل.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم في تصريحات صحفية: أتقدم بخالص التهاني إلى فخامة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى ال 43 على تحرير "أرض الفيروز" سيناء الجميلة.

وأضاف "عبدالمنعم" كما أتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل.

وأكد تامر عبدالمنعم أن عيد تحرير سيناء هو يوما عزيزا غاليا على كل مصري يعشق تراب هذا البلد ويحميه بدمه كما أن هذا اليوم يعد فخرا لكل جندي شارك فيه.

ووجه رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين افنوا حياتهم من أجل إعلاء إسم هذا الوطن وسلامة أراضيه.

من ناحية أخرى بدأ الفنان تامر عبدالمنعم الإستعدادات النهائية لحفل عيد الربيع وعيد تحرير سيناء التي من المقرر إقامتها غدا الجمعة على مسرح البالون والتي تتضمن إستعراض الدنيا ربيع للفرقة القومية للفنون الشعبية وإستعراضيين وطنيين تحت عنوان "شايل مصر في قلبك" و"سلام سلاح" أشعار والحان وتوزيع محمد مصطفى رجب وتقديم فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية والإستعراضية.