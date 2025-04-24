مسلسل ”بريستيج” على السجادة الحمراء .. عرض خاص لأحدث المسلسلات المميزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - في حدث استثنائي، شهدت السجادة الحمراء احتفال أبطال مسلسل "بريستيج" بالعرض الأول للمسلسل في تياترو أركان، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع المحتوى، إضافة إلى شريكهم الاستراتيجي ڤودافون مصر.

تألق على السجادة الحمراء كل من: محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، زياد ظاظا، وأيضًا المخرج عمرو سلامة والكاتبة إنجي أبو السعود، إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة مثل هشام ماجد، أكرم حسني، علي ربيع، وغيرهم.

أعرب "جو الخوند" رئيس الإنتاجات الأصلية ليانغو بلاي، أن قصة المسلسل تتسم بالجرأة، وذلك ليناسب ذوق الجماهير الحديثة.

من جهته، وصف المخرج عمرو سلامة العمل بأنه يحمل مزيجًا من الإثارة والكوميديا الخفيفة، مما يضيف توازنًا ويكسر التوتر.

يعرض المسلسل حصريًا عبر "يانغو بلاي" بدءًا من 24 أبريل، ويقدم للمشاهدين تجربة درامية جديدة، تجمع بين التشويق والكوميديا والجريمة، عبر ثماني حلقات تُعرض بمعدل حلقتين كل أسبوع.