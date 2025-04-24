انطلاقة جديدة للترفيه العربي.. شراكة استراتيجية بين ”وارنر براذرز ديسكفري” و”OSN” في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - في حدث ضخم بمدينة دبي، شهدت منصة "OSN" توقيع شراكة استراتيجية مع "وارنر براذرز ديسكفري" العالمية، بحضور عدد من أبرز النجوم العرب مثل سيرين عبد النور، عابد فهد، وماجي أبو غصن، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين.

هذه الشراكة المميزة، التي تتيح ل "وارنر براذرز ديسكفري" استثماراً في "OSN" وتهدف إلى تعزيز مكانة المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر إضافة محتوى محلي عالي الجودة يتناسب مع الثقافة العربية، كما ستساهم في توسيع عروض OSN لتشمل قصص متنوعة تعكس تجارب الجمهور المحلي.

تعكس هذه الشراكة التزام "وارنر براذرز ديسكفري" بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم محتوى عالمي ومحلي يجذب قاعدة أكبر من المشاهدين.

في الوقت نفسه، تؤكد على أهمية التعاون مع أفضل المواهب والإبداعيين من المنطقة، مما يعزز من مكانة OSN كوجهة رائدة في صناعة الترفيه العربي والعالمي.