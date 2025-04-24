نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "فستانك الأبيض".. حسين الجسمي يتصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حسين الجسمي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن تقديمه أغنية الرقصة الأولي في حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال الذي كانت إهداء من هشام جمال إلى ليلي زاهر احتفالًا بزفافهم وجاءت الأغنية تحمل اسم "ليلي".

وبعد انتشار فيديو لهم من حفل الزفاف سرعان ما تصدرت الأغنية التريند وجميع مواقع التواصل الإجتماعي وقد ابدي الجمهور إعجابه بالأغنية وكلماتها مما جعل الجميع يتفقون أنها سوف تكون أغنية موسم الأفراح لعام 2025.

حسين الجسمي

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

تفاصيل أغنية “فستانك الأبيض” لـ حسين الجسمي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان حسين الجسمي الأغنية كاملة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحتل الأغنية التريند الثالث عبر يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها، وأغنية "فستانك الأبيض" هي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.



كلمات أغنية "فستانك الأبيض" لـ حسين الجسمي

خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".

تفاصيل حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

أقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء في موقع أثري فريد من نوعه، عند هرم سقارة، حيث تحولت المنطقة إلى لوحة فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، فازدانت الأجواء بعناصر ديكورية مستوحاة من الطابع الفرعوني، وتمت إنارة الهرم باللون الأحمر ليتناغم مع الاحتفال، ما أضفى سحرًا بصريًا استثنائيًا على المناسبة.

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

عقد القران بحضور كبار الشخصيات

يأتي هذا الزفاف بعد أيام قليلة من احتفال العروسين بعقد قرانهما يوم 14 أبريل الجاري، في حفل عائلي حميم ضم عددًا من الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة، وكان من أبرز الحضور رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مما أضفى على المناسبة طابعًا مميزًا ومكانة خاصة.