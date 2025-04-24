نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن أفلام ولجنة تحكيم مسابقة الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أسماء الأفلام المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي في النسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.



وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة الذكاء الاصطناعي، كل من المخرج والمونتير يوحنا ناجي، وصانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال والمخرجة والكاتبة دينا عبد السلام.



وتنافس في قائمة أفلام الذكاء الاصطناعي 13 فيلما من مصر وتونس وامريكا وغيرها من الدول الاجنبية وهي:



1 - فيلم "خارج هنا" من تونس ومدته 6 دقائق، إخراج رفيق عمراني من إنتاج 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.



2 - فيلم "الصالون" من المغرب وفرنسا ومدته 4 دقائق، من إخراج مريم موزول، إنتاج عام 2025، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



3 - فيلم "الحضارة: النسخة التجريبية" من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج أمل عسكر وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.



4 - فيلم "حوارات منسيّة" من النرويج ومدته 10 دقائق، للمخرج إيسان ماهر، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



5 - فيلم "مأساة ليو" من مصر ومدته 3 دقائق، من إخراج مارك حنين وإنتاج عام 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.



6 - من كوسوفو يشارك فيلم Remember 2 human من إخراج دوريم كلايقي وهو إنتاج 2023 ويعرض للمرة الأولي في إفريقيا.



7 - فيلم "لقتلهم جميعا" من الجزائر ومدته 59 ثانية، للمخرج مراد حمله، وإنتاج 2024 ويعرض للمرة الأولي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.



8 - فيلم "القصر" من مصر ومدته 5 دقائق، للمخرج سيف عبد الله وإنتاج 2025 ويعرض للمرة الأولى عالميا.



9 - فيلم "الهجرة" من الولايات المتحدة الأمريكية ومدته دقيقتان، للمخرج جيريمي هيغينز وإنتاج عام 2025 ويعرض عالميا للمرة الأولي.



10 - فيلم " الأسطورة" من إسبانيا ومدته دقيقتان من إخراج هيلاريو أباد، إستيبان دياز، خافي ليريا وإنتاج 2023 ويعرض في مصر للمرة الأولى.



11 - فيلم "الكثير من أجل قطعة من السماء الزرقاء" من إنتاج فرنسا، ومدته 3 دقائق، وإخراج ستوديو أنڤيل وإنتاج 2023 ويعرض في مصر للمرة الأولى.



12 - فيلم "هذيان" من ومدته 4 دقائق من اسبانيا، وإخراج يزا فوكو وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر للمرة الأولى.



13 - فيلم the burger king من الولايات المتحدة الامريكية ومن اخراج ديفيد مان ويعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.