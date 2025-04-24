جنات تغني في اسطنبول بعد زلزال تركيا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة جنات جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لها من مدينة اسطنبول التركية بعد ساعات من وقوع الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا خلال الساعات الماضية.

ونشرت جنات فيديو لها عبر منصة تيك توك بمدينة اسطنبول بعد الزلزال بساعات وهي تغني أغنية "ضعت منك" في الهواء الطلق مطمئنة جمهورها عليها خاصة أنها كانت تتواجد بالقرب من مركز وقوع الزلزال.

وتستعد النجمة جنات خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بقوة من خلال عدد من الأغاني الجديدة التي تطلقها لجمهورها بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية.