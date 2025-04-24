نجوم الطرب يُضيئون سماء الوطن العربي.. تامر حسني وتامر عاشور في حفلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - يستعد العديد من النجوم المصريين والعرب لإحياء حفلات مميزة في موسم صيف 2025، حيث يلتقي جمهورهم في عدد من المدن الكبرى داخل وخارج مصر.

تامر حسني وتامر عاشور سيجمعهما الحفل لأول مرة على مسرح "أرينا" بالكويت في 16 يونيو، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر" في القاهرة، عمرو دياب سيغني لجمهوره في 16 مايو بالجامعة الأمريكية، مقدمًا تجربة فنية استثنائية.

وفي دبي، يحيي القيصر كاظم الساهر حفلاً في 17 مايو بمسرح أوبرا دبي، أما في إسطنبول، فتلتقي نجوى كرم وآدم في 26 يوليو، حيث سيقدمان ليلة غنائية لا تُنسى في قلب المدينة التركية.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة روبي في مهرجان موازين بالمغرب يوم 20 مايو، بينما يلتقي هاني شاكر ووائل جسار في 3 مايو في دار أوبرا دبي، ليقدما واحدة من أروع الأمسيات الطربية.

موسم صيف 2025 يعد بجو من الحفلات الساحرة التي تحمل الكثير من الذكريات السعيدة لمحبي الفن والطرب.